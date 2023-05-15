Житель Артемовска рассказал, что ВСУ при отступлении из города подожгли многоэтажку с людьми Фото: Александр КОЦ

Житель Артемовска Олег Корнеев, эвакуированный из зоны боевых действий, рассказал, что Вооруженные силы Украины при отступлении из города подожгли многоэтажку, в подвале которой прятались мирные жители.

«Перед тем как пришли вагнеровцы, дня за два-три нас подпалили. Все подъезды с первого по пятый этаж — все горели. Мы сидели в подвале, выйти не могли», - цитирует Корнеева РИА Новости.

Житель Артемовска добавил, что украинские военные после того, как подожгли дом, не давали находящимся в подвале людям выйти. Во-первых, по словам Корнеева, ВСУ заминировали вход в него, а, во-вторых, начинали стрельбу, когда граждане предпринимали попытки выйти из дома.

Как писал сайт KP.RU, ранее Корнеев сообщил, что российские военнослужащие помогли мирным жителям выйти из заминированного украинской армией подвала в Артемовске.

Ранее военкор KP.RU Дмитрий Стешин побывал в окрестностях Артемовска и рассказал о ходе боя за последний квартал города.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.