Эрдоган набрал 49,24% голосов после обработки всех бюллетеней

Эрдоган не набрал 50% голосов после обработки всех бюллетеней на выборах президента Турции Фото: REUTERS

В Турции обработали 100% бюллетеней на выборах главы государства, действующий президент Турции Реджеп Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу набрал 45,06%. Об этом в понедельник, 15 мая, проинформировал телеканал TRT.

После обработки данных 100% урн еще один участник президентских выборов Синан Оган получил 5,28%.

Напомним, если ни один из кандидатов не наберет в ходе голосования 50%, то будет проводится второй тур. Такое решение должна принять Высшая избирательная комиссия Турции. Она же обнародует окончательные результаты выборов.

Как писал сайт KP.RU, ранее после обработки 95% бюллетеней Эдоган набирал 49,76%, Кылычдароглу - 43,3% голосов.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как в Турции проходило голосование на выборах главы государства. В целом по стране чрезвычайных происшествий в этот день зарегистрировано не было. Отмечалось, что зафиксировано несколько мелких потасовок между избирателями разных партий, но такое на выборах в Турции бывает всегда.

Тем временем в интервью Радио «Комсомольская правда» востоковед Каринэ Геворгян заявила, что после выборов Турцию ждет гражданская война.