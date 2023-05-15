Пользователи Twitter осудили Макрона за заявления о «геополитическом поражении» России Фото: REUTERS

Подписчики французской газеты L'Opinion в социальной сети Twitter обрушились с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона. Поводом стали заявления главы государства о том, что Россия, якобы, уже потерпела «геополитическое поражение» в спецоперации на Украине, из-за того что стала «зависима» от Китая.

«Россия проводит независимую политику, в отличие от нас», - написал один из читателей.

Другие высказывали мнения о том, что Франция давно стала вассалом Вашингтона, и, мол, нет ничего хуже чем это. Французы писали и более личные комментарии, заявляя о параллельной вселенной, в которой живёт Макрон, и о том что Китай и Россия вместе смеются над Францией. В целом пользователи остались крайне недовольны такими заявлениями президента, который не оценивает ситуацию трезво.

Напомним, что Макрон также высказался и о так называемой «новой архитектуре европейской безопасности». В её концепции, уверен президент Франции, должна отсутствовать конфронтация с Россией, и должны быть гарантии безопасности Украины.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Макрон и президент Украины Владимир Зеленский вместе выступили за введение новых санкций против России.