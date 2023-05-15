Британский премьер Сунак планирует передать Украине ЗРК и беспилотники дальнего радиуса Фото: EAST NEWS

Великобритания планирует поставить Украине сотни зенитно-ракетных комплексов и беспилотников, в том числе сотни ударных беспилотников большей дальности с радиусом более 200 км. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правительство Британии

Уточняется, что речь об этом пойдет на встрече премьер-министра Великобритании Риши Сунака с украинским президентом Владимиром Зеленский. При этом, осуществить поставки планируется уже в ближайшие месяцы.

Встреча пройдет в загородной резиденции Сунака под Лондоном. В ходе мероприятия Зеленский расскажет об итогах своих поездок в Италию, Германию и Францию. Сама встреча произойдет накануне встреч глав государств и правительств Совета Европы в Исландии и стран "Большой семерки" в Японии.

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