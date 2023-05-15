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НовостиПолитика15 мая 2023 9:49

Песков заявил о переносе заседания Совбеза с пятницы на понедельник

Традиционно заседание Совета безопасности будет проводить Путин
Сергей КУДРИН
Песков заявил о переносе заседания Совбеза с пятницы на понедельник

Песков заявил о переносе заседания Совбеза с пятницы на понедельник

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о переносе запланированного на конец недели заседания Совета безопасности. Изначально обсуждение планировалось, традиционно, в пятницу, 19 мая. Однако Владимир Путин соберёт постоянных членов Совбеза сегодня, 15 мая.

«Путин работает в Кремле сегодня. Он сегодня проведет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Президент решил его сдвинуть на начало недели», - рассказал Песков журналистам.

Предварительно известно, что на заседании Совбеза одним из главных спикеров будет уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, которая представит Путину ежегодный доклад и отчитается о проведённой работе.

Ранее KP.RU сообщил, что предыдущее заседание Совета безопасности, которое состоялось в пятницу, 12 мая, было посвящено членству и деятельности России в некоторых международных организациях. Главным спикером выступил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.