Песков заявил о переносе заседания Совбеза с пятницы на понедельник Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о переносе запланированного на конец недели заседания Совета безопасности. Изначально обсуждение планировалось, традиционно, в пятницу, 19 мая. Однако Владимир Путин соберёт постоянных членов Совбеза сегодня, 15 мая.

«Путин работает в Кремле сегодня. Он сегодня проведет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Президент решил его сдвинуть на начало недели», - рассказал Песков журналистам.

Предварительно известно, что на заседании Совбеза одним из главных спикеров будет уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, которая представит Путину ежегодный доклад и отчитается о проведённой работе.

Ранее KP.RU сообщил, что предыдущее заседание Совета безопасности, которое состоялось в пятницу, 12 мая, было посвящено членству и деятельности России в некоторых международных организациях. Главным спикером выступил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.