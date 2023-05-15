В Кремле прокомментировали президентские выборы в Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в понедельник, 15 мая, заявил, что в Кремле с большим вниманием следят за новостями, посвященными выборам президента Турции.

По его словам, в Москве уважительно отнесутся к выбору, который сделает народ этой страны. Песков также добавил, что Турция в состоянии не допустить каких-либо незаконных действий, которые могли бы повлиять на ход голосования. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что в Кремле рассчитывают на то, что сотрудничество между Россией и Турцией, которое носит «истинно взаимовыгодный характер» будет не только продолжено, но и расширено.

Напомним, после обработки 100% бюллетеней на выборах в Турции действующий президент страны Реджеп Эрдоган получил 49,24% голосов, Кемаль Кылычдароглу - 45,06%, Синан Оган - 5,28%.

В том случае, если ни один из кандидатов не наберет по итогам голосования 50%, то будет назначен второй тур. Решение об этом должна принять Высшая избирательная комиссия Турции.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, что голосование на выборах главы Турции прошло спокойно, чрезвычайных происшествий зафиксировано не было.

Тем временем в интервью Радио «Комсомольская правда» востоковед Каринэ Геворгян заявила, что после выборов Турцию ждет гражданская война.