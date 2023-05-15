Сотрудника автомойки в Удмуртии осудили за угон автомобиля клиента

Суд ограничил свободу виновного на четыре месяца Фото: Олег ЗОЛОТО

В Можге по обвинению в угоне автомобиля осудили 55-летнего местного жителя. Об этом сообщает Udm-Info, ссылаясь на информацию пресс-службы Можгинского районного суда Удмуртии.

В июле 2022 года во время работы на автомойке мужчина угнал машину одного из клиентов. Предварительно он украл у администратора предприятия ключ от «Ниссана» пострадавшего, а затем спокойно уехал с автомойки.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, т.е. заседание прошло без исследования и оценки доказательств, собранных по делу. Судья учел смягчающие обстоятельства – признание вины, принесенные пострадавшему извинения, состояние здоровья обвиняемого – и приговорил мужчину к четырем месяцам ограничения свободы. На этот период мужчина лишается права покидать дом в определенное время суток, выезжать за пределы региона, а также посещать массовые мероприятия или участвовать в них.