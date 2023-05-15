В Донецке системы ПВО сбили украинскую ракету Фото: EAST NEWS

Над стадионом "Донбасс-Арена" российские системы ПВО сбили украинскую ракету. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

По его информации, обломки ракеты, вероятнее всего, упали на стадион и близлежащую территорию.

"Над стадионом "Донбасс-Арена" сработали силы ПВО. Скорее всего, части сбитой ракеты упали на стадион и близлежащую территорию", - написал мэр Донецка в своем Telegram-канале.

Помимо этого, 14 мая 2023 года обломки ракеты иностранного производства нашли в Луганске после удара Вооруженных сил Украины. Как сообщал врио главы республики Леонид Пасечник, очередной удар ВСУ, который был совершен утром в понедельник, 15 мая, пришелся на район бывшего авиационного училища штурманов.

Напомним, ранее ракеты большой дальности Storm Shadow Украине передала Великобритания.