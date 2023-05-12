МИД РФ: Москва имеет право на нейтрализацию угроз, возникших из-за передачи британских ракет ВСУ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство иностранных дел России отреагировало на передачу Великобританией Вооруженным силам Украины ракет большой дальности Storm Shadow. В ведомстве подчеркнули, что Москва имеет право на нейтрализацию угроз, которые могут возникнуть в результате применения такого оружия.

«Российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет», - сказано в заявлении российского МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что оценивают такое решение Лондона как его «очередной крайне враждебный шаг», нацеленный на дальнейшее накачивание Украины оружием и ведущий к серьезной эскалации обстановки в зоне спецоперации. Передача Storm Shadow Киеву говорит о том, что Британия крайне вовлечена в конфликт на Украине, отметили в МИД.

«Великобритания, очевидно, готова переходить любые границы и перевести конфликт на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв», - заявили в министерстве.

Ранее американские СМИ сообщили, что Киев получил ракеты Storm Shadow. Позже глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил передачу Украине ракет большой дальности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия готова к тому, что Запад продолжит накачивать Украину вооружениями.