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НовостиПолитика15 мая 2023 11:10

ТАСС: Российский танкист рассказал об отступлении немецкого Leopard после первого выстрела в его сторону

Первое столкновение с танком Leopard произошло на территории ДНР
Сергей КУДРИН
ТАСС: Российский танкист рассказал об отступлении немецкого Leopard после первого выстрела в его сторону

ТАСС: Российский танкист рассказал об отступлении немецкого Leopard после первого выстрела в его сторону

Фото: REUTERS

Командир российского танкового батальона с позывным «Тигр» рассказал агентству ТАСС о первой встрече ВС РФ с украинским экипажем в немецком танке Leopard. После первого же выстрела в его сторону «немец» ретировался с поля боя, несмотря на то что выстрел ушёл в молоко из-за неудобного рельефа местности.

«Позавчера Leopard вышел отработать наши позиции, мы сразу выдвинулись на встречный бой. С "Леопардом" это первый случай. Наша дежурная бронегруппа выдвинулась на прямую наводку. Наш экипаж первый дал ему, не попал, помешал рельеф местности. Он это заметил и начал уходить, отступил», - рассказывает танкист.

«Тигр» уточнил, что поставленный Киеву с Запада Leopard намеревался обстрелять опорный пункт российской армии в Донецкой Народной Республике, однако разведка оперативно его обнаружила, и навстречу противнику выдвинулась наша бронегруппа.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 12 мая 2023 года российские военные уничтожили танк Leopard на Соледарском направлении.

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