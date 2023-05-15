Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о взрыве в центре Луганска

В центре Луганска произошел взрыв, есть пострадавшие Фото: соцсети

В центре Луганска произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщил временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик на улице Демехина. К сожалению, есть пострадавшие. По предварительным данным – подрыв. Скорые, МЧС, все профильные ведомства уже работают на месте происшествия», – написал он в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в понедельник, 15 мая, сообщил об ударе Вооруженных сил Украины по юго-востоку Луганска. По его словам, скорее всего, украинская армия применила британскую ракету Storm Shadow.

Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник в свою очередь сообщил, что два взрыва прогремело в районе автовокзала Луганска. Целью удара могла быть территория бывшего авиационного училища штурманов, поскольку в этом районе много жилых домов, предположил дипломат.

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