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НовостиПолитика15 мая 2023 6:43

Марочко предположил, что украинские военные нанесли удар по Луганску ракетой Storm Shadow

Ранее такое оружие Украине передала Великобритания
Екатерина КОСОБОКОВА
Марочко предположил, что украинские военные нанесли удар по Луганску ракетой Storm Shadow

Марочко предположил, что украинские военные нанесли удар по Луганску ракетой Storm Shadow

Фото: EAST NEWS

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в понедельник, 15 мая, сообщил об ударе Вооруженных сил Украины по юго-востоку Луганска. По его словам, скорее всего, украинская армия применила британскую ракету Storm Shadow.

«Юго-восток Луганска прилет. Вероятнее всего, Storm Shadow», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что два взрыва прогремело в районе городского автовокзала. Он предположил, что целью удара могла быть территория бывшего авиационного училища штурманов, в этом районе много жилых домов.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 12 мая 2023 года, в Луганске после обстрела ВСУ прогремели взрывы. При атаке на город украинская армия применила ракеты с дальностью полета до 150 километров.

Ранее сообщалось, что Киев получил ракеты большой дальности Storm Shadow. Такую информацию подтвердил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес.

В свою очередь, МИД России, комментируя передачу Великобританией ВСУ ракет большой дальности, заявил, что Москва имеет право на нейтрализацию угроз, которые могут возникнуть в результате применения такого оружия.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.