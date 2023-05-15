Марочко предположил, что украинские военные нанесли удар по Луганску ракетой Storm Shadow Фото: EAST NEWS

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в понедельник, 15 мая, сообщил об ударе Вооруженных сил Украины по юго-востоку Луганска. По его словам, скорее всего, украинская армия применила британскую ракету Storm Shadow.

«Юго-восток Луганска прилет. Вероятнее всего, Storm Shadow», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что два взрыва прогремело в районе городского автовокзала. Он предположил, что целью удара могла быть территория бывшего авиационного училища штурманов, в этом районе много жилых домов.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 12 мая 2023 года, в Луганске после обстрела ВСУ прогремели взрывы. При атаке на город украинская армия применила ракеты с дальностью полета до 150 километров.

Ранее сообщалось, что Киев получил ракеты большой дальности Storm Shadow. Такую информацию подтвердил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес.

В свою очередь, МИД России, комментируя передачу Великобританией ВСУ ракет большой дальности, заявил, что Москва имеет право на нейтрализацию угроз, которые могут возникнуть в результате применения такого оружия.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.