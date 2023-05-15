Минобороны РФ сообщило о продвижении штурмовых отрядов в западных кварталах Артёмовска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Штурмовые отряды России продолжают продвижение в западных кварталах Артёмовска (украинское название - Бахмут), при активной поддержке авиации ВС РФ. В населённом пункте Красное, в ДНР, противника теснят подразделения 4-й мотострелковой бригады. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«На донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине города Артемовска, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики», - сообщил официальный представитель МО РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российская авиация за прошедшие сутки совершила семь вылетов в указанных районах, выполнив 72 боевые задачи. Противник был поражён на позициях под Часовым Яром и Богдановкой в Донецкой Народной Республике.

Ранее KP.RU сообщил о том, что житель Артёмовска рассказал о действиях российской армии. Наши солдаты спасли людей из дома, который бойцы ВСУ заминировали при отступлении, вместе с гражданскими внутри.

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