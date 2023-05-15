СК России предъявил обвинение мужу блогера Елены Блиновской за пособничество в неуплате налогов Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужу известного блогера Елены Блиновской Алексею предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, сообщает Следственный комитет России.

«Алексей Блиновский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как полагает следствие, Блиновская, оказывая информационные услуги в интернете, использовала схему «дробления» бизнеса и занизила полученные доходы. В период с 2019 по 2021 блогер недоплатила 918 миллионов рублей налогов, при этом часть незаконного дохода в размере более 43 миллионов рублей Блиновская и ее супруг легализовали при помощи финансовых операций.

Напомним, следователи арестовали сотни миллионов рублей на счетах «королевы марафонов» Елены Блиновской и ее супруга. Арестованы четыре принадлежащих женщиной и два счета, открытых ее мужем в пяти различных московских банках в разных валютах.

Блогершу, которую называют «матерью инфоцыган», обвиняют в неуплате налогов на 918,9 миллиона рублей и отмывании денег. Как Елена Блиновская на своих курсах заставляла клиентов запускать в небо шары и прибирать квартиру, читайте здесь на KP.RU.