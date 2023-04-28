Елена Блиновская просила своих подписчиц «накидать» ей денег на карту

Елена Блиновская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Елена Блиновская отправлена под домашний арест. В течение ближайших двух месяцев ей запрещено покидать территорию своего особняка на Новорижском шоссе, который по самым скромным оценкам стоит 300 млн рублей...

Напомним, 41-летнюю блогершу, которую называют «матерью инфоцыган», обвиняют в неуплате налогов на 918 млн рублей и отмывании денег (там сумма чуть поскромнее - 43 млн).

По версии следствия, часть своих доходов индивидуальный предприниматель Блиновская прокручивала через близкие к ней фирмы, пользуясь налоговыми послаблениями.

Насколько известно, основным заработком Елены Блиновской была продажа так называемых «марафонов желаний» - «курсов личностного роста», за каждый из которых клиентки должны были платить от 4,5 тысячи до 300 тысяч (это уже предложение для ВИПов) рублей. Взамен женщины, решившие навести порядок в своих финансах или личной жизни, получали серию «уроков» от Блиновской - в том числе в виде аудио-сообщений».

Впрочем, судя по всему, деньги текли не только от продажи непосредственно самих курсов, но и как сопутствующие «бонусы».

Москвичка Диана Макеева рассказала о нюансах одного из недавних «марафонов»:

«Дала задание всем участникам представить сумму, с которой не жалко расстаться. А на следующий день дала ссылку на оплату. Мол, подтвердите свое слово, скидывайте сюда все, что не жалко. Мы придумаем вместе, как это потратить».

По словам Макеевой, в итоге Елена Блиновская собрала 36 миллионов рублей.

«Предложила потратить тремя способами и вынесла на голосование. Первый - она все деньги отправит на благотворительность в какой-нибудь фонд, но никто не узнает куда, потому что фу таким кичиться. Второй - вложить все деньги в бизнес ее мужа для открытия нового ресторана. Третий - просто об этих деньгах забыть!»

К слову, Елена Блиновская и раньше рассказывала, что иногда просто просит у своих подписчиков денег в свой день рождения. В 2022 году она сообщила Ксении Собчак:

«Я сделала один сториз. Там был номер карточки и я написала: вы знаете, что делать. 2,5 миллиона (рублей, - Авт.) мне перечислили. Я просто офигела! По 1 рублю, по 20 рублей, кто-то по 500. Кто сколько может».

«За один день?» - удивилась Ксения.

«За два часа. Это только в сам день рождения происходит и первые двенадцать дней».

За неуплату налогов и отмывание денег Блиновской грозит до 10 лет тюрьмы. Свою вину женщина полностью признала и, как заявила в суде, готова возместить государству ущерб.