Количество трудоспособных украинцев сократилось на 30% Фото: Shutterstock

Количество трудоспособных граждан Украины сократилось с начала военной спецоперации на 30% или 5,5 миллиона человек, сообщила Конфедерация работодателей республики.

Как уточняется на сайте Конфедерации, по состоянию на начало этого года около миллиона трудоспособных украинцев были мобилизованы в армию и различные силовые структуры, еще 4,6 миллиона уехали за рубеж. При этом из 3,2 миллиона человек – это женщины работоспособного возраста.

Отмечается, что состояние трудового резерва Украины может быть хуже, чем в Германии в 1946 году. Потери в трудовом потенциале в Конфедерации работодателей оценили в 31,6%. Вместе с тем там сообщили, что из 11,9 миллиона трудоспособных украинцев в местах постоянного проживания находятся только 7,9–8,8 миллиона человек – это около 50% от численности работоспособного населения Украины до начала конфликта.

Напомним, ранее Министерство экономики Украины по итогам 2022 года оценила уровень падения ВВП страны в 30,4%, что является наихудшим результатом в истории государства.

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