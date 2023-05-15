Джордж Сорос опроверг слухи о своей смерти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский миллиардер Джордж Сорос опроверг слухи о своей смерти из-за сердечного приступа, активно распространяющиеся в социальных сетях.

“Слухи, что у меня был сердечный приступ, полностью ложны. Я жив и здоров”, – написал миллиардер у себя в Twitter.

Сайт KP.RU рассказывал биографию миллиардера и “филантропа” Джорджа Сороса, которого неоднократно обвиняли в создании различных фондов, якобы участвовавших в организации государственных переворотов в ряде стран.

Одиозный миллиардер не отрицал косвенное участие в “оранжевой революции” на Украине в 2004 году, не скрывает симпатий к третьему рейху и его нынешним киевским последователям, а также недавно сравнил украинцев с нацистами-защитниками Будапешта 1944 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также отмечал, что одним из главных бенефициаров украинского конфликта, помимо производителей оружия и крупных экономических кругов на Западе, является Джордж Сорос, всегда мечтавший заступить на украинскую землю и получить доступ к российским природным ресурсам.