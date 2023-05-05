Премьер Венгрии Орбан раскрыл, кто заинтересован в украинском конфликте

Орьан рассказал, кто наживается на украинском конфликте Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в затягивании украинского конфликта заинтересованы некоторые производители оружия, спекулянты и крупные экономические круги на Западе. По мнению политика, они получают от конфликта рекордную прибыль.

“Производители оружия процветают. Если посмотреть на биржевые показатели фирм-производителей оружия, то там огромный рост. Для спекулянтов - Клондайк, для контрабандистов - Клондайк”, – заявил политик в эфире радио Kossuth.

Также Орбан считает, что в числе главных бенефициаров конфликта есть и американский миллиардер Джордж Сорос, всегда, по его словам, мечтавший заступить на украинскую землю и получить доступ к российским природным ресурсам.

Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков тоже отмечал, что США хорошо зарабатывают на ситуации вокруг Украины, используя ее как предлог для финансирования всем Западом собственного ОПК и “наращивания мускул своей военной машины”.

В МИД России также отмечали, что поставляемое Киеву Западом оружие обнаруживается у преступных группировок в ЕС, что влияет на безопасность как в Европе, так и во всем мире. Минобороны США признавало, что не может контролировать, куда попадает поставляемое Украине оружие, однако готово сознательно идти на подобные риски.