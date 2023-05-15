Глава ЕК фон дер Ляйен: Новые санкции Евросоюза направлены на ограничение транзита через Россию Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила предназначение новых санкций против России. На этот раз они будут направлены, в первую очередь, на ограничение транзита через РФ разных категорий товаров, которые оседают в стране в рамках параллельного импорта. Об этом она заявила во время пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы наблюдали резкий рост торговли ЕС с некоторыми странами в последние месяцы, мы наблюдаем несоответствие между поставками товаров из ЕС транзитом через Россию и их прибытием в третьи страны», - говорит фон дер Ляйен.

По мнению чиновников Евросоюза, это указывает на то, что третьи страны стали закупать больше подсанкционных товаров, и передают их в Россию. Фон дер Ляйен заявила, что ЕК может запретить торговлю с такими странами в принципе, но только в том случае, если найдутся вещественные доказательства помощи России в обходе санкций.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президенты Франции и Украины, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, вместе выступили с призывом вводить новые санкции в отношении России.