Экс-сотрудник посольства США в России Шонов арестован за конфиденциальное сотрудничество с иностранной организацией

Экс-сотрудник посольства США в России арестован за конфиденциальное сотрудничество с иностранной организацией Фото: Архив "КП"

Бывший сотрудников посольства Соединенных Штатов в России Роберт Шонов арестован по обвинению в сотрудничестве на конфиденциальной основе.

По информации ТАСС, мужчина был задержан во Владивостоке. Следователи ФСБ России предъявили ему обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранной организацией, после чего Шонова взяли под стражу.

В настоящее время дипломат находится в СИЗО «Лефортово» в Москве, где с ним будут проводить следственные действия. В ФСБ просят продлить арест Шонову на три месяца. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в конце марта суд в Москве арестовал репортера газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Как писал сайт KP.RU, корреспондент WSJ был задержан в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Силовики обвиняют журналиста издания в том, что он собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют государственную тайну.