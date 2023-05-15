Экс-разведчик США Риттер: ВСУ, скорее всего, никогда не пойдут в контрнаступление

Экс-разведчик ВС США заявил о серьезном превосходстве армии России перед ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что запланированное контрнаступление Киева откладывается не только из-за недостатка необходимого оружия, но и из-за того, что ВСУ в целом сильно уступают российской армии.

“Остается открытым вопрос: когда Украина будет считать, что у нее достаточно сил для проведения успешной наступательной операции? Ответ: скорее всего, никогда”, – написал Риттер в статье для Sputnik.

Он считает, что в рядах ВСУ испытывают серьезную нехватку личного состава, а подготовленные альянсом НАТО девять бригад не способны серьезно повлиять на ход конфликта.

Также, по его словам, глупо делать ставку на современное вооружение, поставляемое Киеву в рамках военной помощи. Риттер считает, что Россия успешно адаптировалась к этому оружию и свела на нет все преимущества Западной техники. По его словам, успешное контрнаступление ВСУ в текущих реалиях трудно представить.

Также недавно подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что союзники Владимира Зеленского заставят его пойти на мирные переговоры с Россией после провала контрнаступления ВСУ. По его словам, Украина понесла огромные потери за 14 месяцев этого конфликта. Сейчас в рядах ее армии солдаты и командиры с ограниченным военным опытом и лишь поверхностной подготовкой, что ставит под сомнение возможности Киева провести обещанное наступление.