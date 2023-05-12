Запад заставит Зеленского пойти на переговоры после провала контрнаступления ВСУ Фото: REUTERS

Подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что западные союзники Владимира Зеленского заставят его пойти на мирные переговоры с Россией после провала контрнаступления ВСУ.

“Украина понесла огромные потери за 14 месяцев этого конфликта. Сейчас в рядах ее армии солдаты и командиры с ограниченным военным опытом и лишь поверхностной подготовкой”, – отметил военный в статье 19FortyFive.

Также Дэвис отметил, что на Западе все меньше верят в возможности Зеленского достичь заявленных им целей в конфликте. Поэтому, по его мнению, союзникам Киева необходимо срочно изменить свою позицию во избежание новых потерь ВСУ, не способных повлиять на ход конфликта. По его мнению, “конфликт, скорее всего, закончится путем переговоров”.

Напомним, о том, что в ходе активной фазы украинского кризиса ВСУ потеряли убитыми почти всех бойцов, прошедших военную подготовку под руководством специалистов НАТО с 2014 по 2022 год, еще в марте 2023 года сообщало издание Asia Times.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также отмечал, что союзникам Украины становится все сложнее поддерживать миф о шансах ВСУ на победу и скрывать военные преступления Киева. По его словам, правда все равно выходит наружу, несмотря на все усилия Запада.

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