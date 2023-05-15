Семен Слепаков попытается через суд снять с себя статус иноагента

Семен Слепаков* был внесен в реестр иноагентов 14 апреля 2023 года Фото: Борис КУДРЯВОВ

Музыкант Семен Слепаков* и видеоблогер Илья Варламов*, покинувшие Россию после начала спецоперации на Украине, подали иски к Минюсту РФ с требованием снять с них статус иноагента.

“В суд поступили два иска. Один от Слепакова*, другой - от Варламова*. Оба исковых заявления поданы к Минюсту РФ, они содержат требование исключить истцов из реестра иноагентов”, – сообщили в Замоскворецком суде Москвы агентству ТАСС. Дата заседания по данному запросу в данный момент не определена.

Семен Слепаков* был внесен в реестр иноагентов 14 апреля 2023 года. На сайте Минюста указано, что основанием для данного решения стало то, что Слепаков получал деньги из-за рубежа, критиковал проведение спецоперации на Украине, а также формировал негативное отношение к ВС России.

Блогер Илья Варламов* решением Минюста был внесен в список иноагентов в марте. По сообщению ведомства, он также получал финансирование от иностранных источников и распространял фейки о российской власти и внутренней политике в России.

Напомним, Семен Слепаков* сбежал из страны практически сразу же после начала событий в Украине. Он быстро сделал израильское гражданство не только себе, но и всей своей семье и заявил, что больше с Россией его ничего не связывает.

При этом творчество шоумена вызывает много вопросов у общественности в России. Дело в том, что артист критикует Родину, а недавно и вовсе выпустил песню, где глумился над русскими солдатами. По этому факту полиция проводит проверку в отношении Слепакова* по статье о дискредитации ВС России.

*Минюст РФ включил Илью Варламова и Семена Слепакова в список физлиц-иноагентов