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НовостиПолитика15 мая 2023 23:49

Сенатор Пушков: замораживание российских активов станет пирровой победой для Вашингтона

Российский политик указал, что Вашингтон не просчитал долгосрочные последствия замораживания активов РФ
Мария ПАВЛОВА
Российский сенатор Пушков заявил, что США ждет "пиррова победа" из-за заморозки российских активов.

Российский сенатор Пушков заявил, что США ждет "пиррова победа" из-за заморозки российских активов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Замораживание российский финансовых резервов может оказаться пирровой победой для США. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков. По мнению политика, Вашингтон совершил ряд стратегических ошибок из-за «синдрома превосходства».

«США не просчитали долгосрочные последствия замораживания 300 млрд долларов финансовых резервов России», - написал политик в своем Telegram.

Пушков отметил, что действия США стали показателем ненадежности доллара как резервной валюты.

«Ход событий предвещает, что решение США заморозить российские деньги станет Пирровой победой, и эти 300 млрд, скорее всего, выйдут американцам боком. Потеряют они гораздо больше. Процесс запущен», - резюмировал сенатор.

Напомним, в 2022 году Запад заморозил $300 млрд золотовалютных резервов России.

Как Россия отвечает Западу на заморозку резервов, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем издание The National Interest пишет, что противостояние с Россией на Украине стало серьезной ошибкой Вашингтона.