Сенатор Пушков: замораживание российских активов станет пирровой победой для Вашингтона

Российский сенатор Пушков заявил, что США ждет "пиррова победа" из-за заморозки российских активов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Замораживание российский финансовых резервов может оказаться пирровой победой для США. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков. По мнению политика, Вашингтон совершил ряд стратегических ошибок из-за «синдрома превосходства».

«США не просчитали долгосрочные последствия замораживания 300 млрд долларов финансовых резервов России», - написал политик в своем Telegram.

Пушков отметил, что действия США стали показателем ненадежности доллара как резервной валюты.

«Ход событий предвещает, что решение США заморозить российские деньги станет Пирровой победой, и эти 300 млрд, скорее всего, выйдут американцам боком. Потеряют они гораздо больше. Процесс запущен», - резюмировал сенатор.

Напомним, в 2022 году Запад заморозил $300 млрд золотовалютных резервов России.

Как Россия отвечает Западу на заморозку резервов, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем издание The National Interest пишет, что противостояние с Россией на Украине стало серьезной ошибкой Вашингтона.