Российский военный рассказал, как собака Альба помогла обнаружить технику ВСУ

В российском МО рассказали о собаке Альбе, которая помогает артиллеристам в зоне СВО. Фото: кадр из видео Минобороны.

Собака по кличке Альба помогает артиллеристам Западного военного округа в зоне СВО. Видео с рассказом о необычной собаке опубликовало российское Минобороны в Telegram.

Альба попала к артиллеристам истощенным четырехмесячным щенком. Российские бойцы выходили и воспитали собаку. Теперь она помогает артиллеристам охранять позиции и ждет их с боевых заданий.

«Мимо нее не пройдет ни один чужак. Альба – отличный помощник, много раз выручала расчеты «Ураганов», - рассказали в Минобороны.

Артиллерист с позывным «Шама» рассказал, как Альба помогла обнаружить технику ВСУ.

«Однажды посреди ночи она вышла в поле и смотрела в одну точку, а потом начала рычать. И когда мы выдвинулись, то заметили, что через поле в посадке уже стояла техника противника, которую мы давно вычисляли», - рассказал военнослужащий, добавив, что таких случаев было много.

В Минобороны напомнили, что на фронтах Великой Отечественной войны несли службу почти 70 тысяч собак.

Ранее было опубликовано видео, как собака помогает саперам искать спрятанные бомбы в зоне спецоперации.

Ранее крымские волонтеры рассказали историю любви боевых собак в зоне спецоперации.

Тем временем собака-талисман ждёт своих хозяев, участников военной спецоперации на Украине, в псковском зооприюте.