В социальных сетях предложили Зеленскому новый титул

Пользователи Twitter предложили Зеленскому титул "попрошайки года". Фото: REUTERS

Владимира Зеленского назвали «попрошайкой года» после его публикации в Twitter об итогах поездки в Великобританию. Комментаторы раскритиковали украинского лидера и назвали Зеленского и британского премьера Риши Сунака «худшим комедийным дуэтом».

Пользователи Twitter отметили, что «больше денег означает продолжение войны» и указали, что Зеленский, заявляющий о необходимости дополнительной западной помощи для Украины, не хочет мира.

«Попрошайка года», - резюмировал пользователь с ником Gabe.

Напомним, Владимир Зеленский в ходе визита в Великобританию заявил, что Вооруженным силам Украины нужно еще немного времени для подготовки к контрнаступлению.

Ранее Зеленский заявил, что мир нуждается в британском лидерстве и украинской храбрости.

Подробности того, как одержимый глобальной войной Зеленский поехал в «турне отчаяния» по Европе, читайте здесь на KP.RU.