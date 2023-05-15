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НовостиПолитика15 мая 2023 16:51

Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно еще немного времени для контрнаступления

Политик не стал делиться деталями подготовки ВСУ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно еще немного времени для контрнаступления.

Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно еще немного времени для контрнаступления.

Фото: REUTERS

Вооруженным силам Украины нужно еще немного времени для подготовки к контрнаступлению, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе визита в Великобританию.

«Нам очень нужно время, не очень много. Мы будем готовы через некоторое время. Я не могу поделиться с вами деталями», – сказал политик.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что Вооруженные силы страны могут предпринять повторную попытку контрнаступления, если первая закончится неудачно.

Зеленский заявлял, что у Украины сейчас нет намерений и достаточного количества вооружения для ударов по российским территориям в период контрнаступления.

Между тем российские штурмовые отряды, подразделения ВДВ и мотострелков ведут ожесточенные бои с наступающими батальонами ВСУ, кварталы города переходят из рук в руки, но подразделения РФ не отступают и жгут бронетехнику врага. В эфире «Радио «Комсомольская правда» советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Артемовск не является приоритетным направлением для контрнаступления ВСУ.