Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно еще немного времени для контрнаступления. Фото: REUTERS

Вооруженным силам Украины нужно еще немного времени для подготовки к контрнаступлению, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе визита в Великобританию.

«Нам очень нужно время, не очень много. Мы будем готовы через некоторое время. Я не могу поделиться с вами деталями», – сказал политик.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что Вооруженные силы страны могут предпринять повторную попытку контрнаступления, если первая закончится неудачно.

Зеленский заявлял, что у Украины сейчас нет намерений и достаточного количества вооружения для ударов по российским территориям в период контрнаступления.

Между тем российские штурмовые отряды, подразделения ВДВ и мотострелков ведут ожесточенные бои с наступающими батальонами ВСУ, кварталы города переходят из рук в руки, но подразделения РФ не отступают и жгут бронетехнику врага. В эфире «Радио «Комсомольская правда» советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Артемовск не является приоритетным направлением для контрнаступления ВСУ.