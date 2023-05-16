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НовостиВ мире16 мая 2023 5:46

ЦРУ создало канал в Telegram для вербовки россиян

Ведомство заинтересовано в информации об экономике и руководстве России
Екатерина КОСОБОКОВА
ЦРУ создало канал в Telegram для вербовки россиян

ЦРУ создало канал в Telegram для вербовки россиян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов создало канал в Telegram. Таким образом ведомство надеется вербовать россиян.

В посте, опубликованном в соцсети, ЦРУ пояснило, что создало канал для того, чтобы любой желающий смог безопасно связаться с ведомством из любой точки мира. Управление также призвало посетителей канала ознакомиться с размещенными в нем материалами.

Одним из таких материалов стало видео на русском языке. В описании к ролику ЦРУ заявило, что хочет знать правду о России и ищет надежных людей, которые могут ее рассказать. В частности, ведомство заинтересовано в получении информации об экономике РФ или ее руководителях.

Напомним, ЦРУ уже не в первый раз пытается открыто вербовать россиян. Так, в ноябре прошлого года ведомство опубликовало в газете Wall Street Journal обращение замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу к гражданам РФ. Тогда уточнялось, что в приоритете у ЦРУ – «недовольные санкциями российские бизнесмены и военные».