Ученый Сибирского отделения РАН Валерий Звегинцев арестован по подозрению в госизмене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коллектив Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН опубликовал открытое письмо. В нем сотрудники учреждения заявили о том, что по подозрению в госизмене был арестован главный научный сотрудник института Валерий Звегинцев.

«За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института – Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев – были арестованы по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье уголовного кодекса – «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ)», - сказано в заявлении, опубликованном на сайте института.

В учреждении сообщили, что материалы всех трех уголовных дел являются закрытыми, однако, согласно данным из открытых источников, причиной их возбуждения стали выступления ученых на международных семинарах и конференциях, а также публикации статей в иностранных журналах и участие в международных научных проектах.

Представитель института подчеркнули, что материалы ученых не один раз проверялись экспертной комиссией, которая не нашла в них каких-либо данных ограниченного доступа.

Обращение института адресовано российским властям, коллективам научных и промышленных организаций, а также профессиональному сообществу. В нем коллектив учреждения просит защитить аэродинамическую науку РФ.

Напомним, сайт KP.RU писал о задержании летом прошлого года замдиректора Института теоретической и прикладной механики имени СО РАН Анатолия Маслова. Тогда источник сообщал, что ученый подозревается в госизмене.

Через месяц стало известно об аресте главы института Александра Шиплюка. Он, как и Маслов, был задержан по уголовному делу о госизмене.