Почти три тонны кокаина для Армении конфискованы в Италии в контейнерах с бананами Фото: Shutterstock

Финансовая гвардия Италии обнаружила партию кокаина в размере 2,7 тонны, которую направляли в Армению из Эквадора. Об этом сказано в заявлении ведомства.

Наркотики обнаружили в порту города Джойя-Тауро, расположенном в южной области Калабрии. Они находились в замороженном виде среди 78 тонн бананов в 12-метровых упаковках. Как уточняется, контейнеры были отправлены из эквадорского Гуаякиля через грузинский порт Батуми. Отмечается, что в обнаружении кокаина помогла собака по кличке Джоэл.

"Кокаин был обнаружен… с помощью сложных сканеров вместе с собакой Джоэлом. Изъятое наркотическое вещество, которое оказалось чрезвычайно чистым и в идеальном состоянии, принесло бы наркоторговцам доход в размере более 800 миллионов евро", - сказано в заявлении.

Как сообщается, всего в порту Джойя-Тауро с января 2021 года изъяли примерно 37 тонн кокаина.

Напомним, месяц назад Финансовая гвардия Италия обнаружила две тонны кокаина стоимостью около 400 млн евро около берегов Сицилии.