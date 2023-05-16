Психотерапевт Кумов заявил, что для формирования полезных привычек нужно 66 дней Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полезные привычки могут улучшить качество жизни, но не всегда хочется, например, бегать по утрам или есть полезную еду. Но закрепить данные правила можно на уровне привычек, правда для этого понадобится время.

Врач-психотерапевт Михаил Кумов заявил, что на формирование полезных привычек уходит примерно 66 дней. А вот когда процесс завершается, то в целом повышается продуктивность организма, улучшается здоровье и снижается уровень стресса.

- Чтобы привычка не исчезла, ее нужно выполнять регулярно и не пропускать дни, - сказал Кумов РИАМО.

Например, регулярные занятия физкультурой улучшат настроение, повысят тонус организма, а сон по 7-8 часов – снизит стресс.

Сбалансированное питание отразится благоприятно на системе пищеварения, качестве кожи, весе. Чтобы сделать свой рацион здоровее, стоит обогатить его овощами и фруктами и добавить к ежедневному употреблению продукты, содержащие кальций, жиры и белок. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по диетическому питанию Артем Верис.

Для того, чтобы сохранять хорошую фигуру и чувствовать заряд бодрости и энергии весь день, не стоит пропускать завтрак. Утренний прием пище важен еще и по той причине, что он пополняет запасы глюкозы и помогает легко «дожить» до обеда без перекусов, сообщает "360".

А вот делать 10 тысяч шагов и пить фреши по утрам - вовсе не обязательно. Это популярные мифы, навязанные обществу, пишет газета "Известия" со ссылкой на врачей.

Не стоит забывать о методах расслабления, чтобы избавляться от стресса и улучшать психическое здоровье.