Российская артиллерия нанесла удары по украинской армии в Авдеевке и Марьинке Фото: Александр КОЦ

Российские военнослужащие нанесли артиллерийский удар по Вооруженным силам Украины в районе Авдеевки, а также сорвали попытку ротации войск противника в районе Марьинки. Об этом во вторник, 16 мая, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Артиллеристами «Южной» группировки войск уничтожено два скопления живой силы противника в Авдеевке и сорвана попытка ротации личного состава на переднем крае украинских подразделений в районе Марьинки», - сообщил Астафьев.

Кроме того, по его данным, расчетом зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в Авдеевке сбит украинский беспилотник «Фурия». В районах населенных пунктов Григоровка, Ивано-Дарьевка, Предтечино, Первомайское и Красногоровка артиллеристы уничтожили четыре миномета ВСУ и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

В районе Северска украинская армия лишилась танка Т-72, а в районе Белогоровки – бронетранспортера.

Помимо этого, самолеты «Южной» группировки войск нанесли удар по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Григоровке.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что несмотря на осложнение ситуации из-за постоянной переброски резервов ВСУ, российская армия продолжает двигаться вперед на Марьинском направлении.

Сайт KP.RU также писал о том, что российские военные установили огневой контроль над участком трассы под Авдеевкой.

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