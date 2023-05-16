В Госдуме призвали Дурова заблокировать канал ЦРУ для вербовки русских Фото: Мария ЛЕНЦ

В Госдуме призвали Павла Дурова, создателя Telegram, заблокировать и удалить канал Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, созданный для вербовки россиян. К бизнесмену обратился первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

- Странно, что такого рода призывы вообще присутствуют в нашем информационном поле, и не замечены ни Роскомнадзором, ни спецслужбами. Хоть к иностранному гражданину Дурову обращайся с требованием запретить вербовку в подведомственном ему мессенджере, - говорит депутат NEWS.ru.

Парламентарий подчеркнул, что фактически канал склоняет россиян к государственной измене. Так что если его блокировка не будет проведена, то выход один - «тщательно отслеживать всех желающих» сотрудничать с ЦРУ.

- Вести через них дезинформационные шпионские игры с противником, — добавил Журавлев.

Депутат напомнил, что подобные контакты – это предательство, «вину за которую можно смыть только кровью». Так что рискнувшие откликнуться должны понимать, какое им грозит наказание. А еще осознавать, что отношение к предателям у всех пренебрежительное.

- Иудам никогда и нигде не будет доверия, — подытожил депутат.