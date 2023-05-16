Илон Маск заявил, что миллиардер Джордж Сорос ненавидит человечество и хочет «подорвать основу цивилизации» Фото: REUTERS

Предприниматель и генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что американский миллиардер Джордж Сорос ненавидит человечество, желая подорвать основу цивилизации.

«Он хочет подорвать саму основу цивилизации. Сорос ненавидит человечество», - написал американский предприниматель в социальной сети Twitter, отметив также, что сеть фондов Джорджа Сороса была создана «не с благими намерениями».

Напомним, ранее говорилось о том, что Джорджа Сороса заподозрили в подкупе крупных американских средств массовой информации. Как сообщал телеканал Fox News, миллиардер в течение нескольких лет платил 54 влиятельным деятелям американских СМИ, в том числе, журналистам, телеведущим, репортерам главредам NBC, CNN, CBS, NPR, а также Bloomberg и Washington Post для того, чтобы те освещали новости так, как он хочет.

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