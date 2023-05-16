Российский комплекс "Кинжал" уничтожил ЗРК Patriot в Киеве

ПЗРК "Patriot" на боевом дежурстве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военнослужащие высокоточным ударом гиперзвуковым комплексом «Кинжал» уничтожили зенитный ракетный комплекс Patriot в столице Украины. Об этом во вторник, 16 мая, заявили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что в Киеве поражен ЗРК американского производства.

В очередной сводке министерство также сообщило, что в ночь на 16 мая российские военные нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

В Миноброны РФ подчеркнули, что цель удара была достигнута. Кроме того, этой же атакой Вооруженных сил России были поражены склады с боеприпасами, оружием и военной техникой, которую Киев получил от стран Запада.

Напомним, впервые мощь и точность «Кинжала» была продемонстрирована на конкретном военном объекте в марте 2022 года в Ивано-Франковской области Украины. Большой подземный склад боеприпасов под серьезными бетонными перекрытиями и на приличной глубине был уничтожен ударом гиперзвуковой ракеты.

В феврале этого года стало известно, что в России увеличены объемы серийного производства новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал».

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