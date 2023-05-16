Авиация России ударом по путепроводу помешала переброске подразделений ВСУ в Артемовск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ во вторник, 16 мая, заявили, что Вооруженные силы (ВС) России авиационным ударом разрушили автомобильный путепровод около населенного пункта Красное, расположенного в Донецкой Народной Республики (ДНР), где украинские войска осуществляли переброску своих подкреплений в Артемовск.

"В районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики авиационным ударом разрушен автомобильный путепровод, по которому осуществлялась переброска подкреплений противника в город Артемовск", - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ведомстве отметили, что всего российской авиацией на донецком направлении совершено девять самолетовылетов, а также было выполнено 74 огневые задачи.

Напомним, днем ранее, 15 мая, в Министерстве обороны РФ заявили о продвижении российских штурмовых отрядов в западных кварталах Артемовска. Отмечалось также, что украинские войска были поражены на позициях под Часовым Яром и Богдановкой в ДНР.

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