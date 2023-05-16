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НовостиОбщество16 мая 2023 10:10

Песков заявил, что «Троицу» Рублева передали РПЦ из-за ее святости для верующих россиян

Возвращение иконы было согласовано с Путиным
Екатерина КОСОБОКОВА
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 16 мая, объяснил, почему знаменитую икону Андрея Рублева «Троица», вернут Русской православной церкви. По его словам, возращение реликвии на исторической место связано с ее святостью для большого количества верующих россиян.

Песков также подчеркнул, что передача иконы была согласована с президентом России Владимиром Путиным.

«Безусловно, это согласовывалось с главой государства», - заявил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что не знает о том, планируется вернуть церкви и другие реликвии.

Ранее стало известно о том, что икону Андрея Рублева после многочисленных обращений и просьб граждан вернут на историческое место - в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Перед этим чудотворную икону выставят в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве. Соответствующее решение было принято Владимиром Путиным.

Икона была написана в первой четверти XV века, она является шедевром русского иконописного искусства. До последнего времени икона находилась в Третьяковской галерее по решению, принятому еще в 1929 году Народным комиссариатом просвещения РСФСР.

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