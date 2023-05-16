Крым обратится в Конституционный суд с просьбой отменить указ 1954 года о передаче полуострова УССР Фото: Артем КИЛЬКИН

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд РФ с просьбой отменить указ 1954 года о передаче полуострова Украинской ССР.

Как пояснил Константинов в своем Telegram-канале, такое решение было принято на заседании президиума Госсовета Крыма.

«Вопрос поручил проработать научному совету по правотворчеству при председателе Государственного совета Республики Крым», - написал председатель парламента.

По его мнению, таким образом будет окончательно поставлена точка в вопросе с принадлежностью Крыма. Спикер Госсовета напомнил, что в политическом плане это было сделано в 2014 году. Теперь, по словам Константинова, необходимо с юридической точки зрения оценить передачу полуострова Украинской ССР.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Крым навсегда останется в составе РФ, поскольку его возвращение стало итогом свободного выбора российского народа.

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