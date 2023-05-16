Президент ЮАР сообщил о разговоре с Путиным и Зеленским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса в ходе встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном заявил о прошедших ранее переговорах с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Как сообщил глава ЮАР, некоторые африканские лидеры выразили мнение, что региону нужно представить инициативу, которая смогла бы помочь в разрешении украинского конфликта. По его словам, президенты Путин и Зеленский готовы принять миссию африканских лидеров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

«Эта миротворческая миссия внесет вклад в различные другие миссии, направленные на то, чтобы закончить этот конфликт», - сообщил глава ЮАР.

Напомним, Путин и Рамафоза обсудили украинский конфликт в ходе телефонного разговора в минувшую пятницу, 16 мая. Как сообщалось, переговоры состоялись по инициативе президента ЮАР.

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