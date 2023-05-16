Foreign Affairs: Контрнаступление ВСУ не оправдает ожиданий Запада, но сыграет на руку России Фото: REUTERS

Попытка украинского контрнаступления не увенчается успехом, и скорее подарит преимущество России, нежели приведёт к каким-либо выгодным для Украины и Запада результатам. Об этом написали в своей статье для Foreign Affairs Майкл Кофман и Роб Ли.

Как указывают зарубежные журналисты, транслирующие недружественную к Москве риторику, время всё ещё играет на стороне России, а Запад и Киев возлагают слишком большие надежды на попытку контрнаступления, которая вряд ли сумеет добиться поставленных перед ней целей.

При этом западные политики, отправляя очередной пакет военной помощи Украине, раз за разом испытывают разочарование от отсутствия каких-либо военных успехов киевского режима. Суммируя эти факты, Кофман и Ли призывают западных лидеров начать «продумывать будущее Украины», а не зацикливаться на контрнаступлении, так как одним сражением конфликты, как они указывают в статье, не выигрываются.

Ранее KP.RU сообщил о том, что американский генерал Хертлиг объяснил затягивание Украины с началом попытки контрнаступления.

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