Глава Рособрнадзора Музаев заявил, что ЕГЭ в ближайшие 10 лет не претерпит серьезных изменений Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Рособрназдора России Анзор Музаев во вторник, 16 мая, сообщил, что единый государственный экзамен (ЕГЭ), скорее всего, не претерпит каких-либо существенных изменений в ближайшие десять лет.

«Пока я не вижу перспективы, что форма как экзамен будет изменена в ближайшие 10 лет точно», - заявил руководитель ведомства в рамках горячей линии по проведению государственной итоговой аттестации в текущем году.

В то же время, по словам Музаева, такая форма оценки может быть расширена за счет того, что появится больше информации о будущих выпускниках и абитуриентах.

Напомним, ранее Музаев заявил, что в России не обсуждается вопрос об отмене ЕГЭ, так как подобных инициатив не поступало ни от учителей, ни от министерств. Отдельно глава Рособрнадзора подчеркнул, что в новых регионах РФ до 2026 года выпускникам будет даваться выбор - сдавать ЕГЭ или нет.