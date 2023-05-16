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НовостиЭкономика16 мая 2023 12:22

МЭА обвинило Россию в несоблюдении обязательств по сокращению добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

В апреле объем добычи РФ нефти остался на уровне марта, то есть 9,6 миллиона баррелей в сутки
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МЭА обвинило Россию в несоблюдении обязательств по сокращению добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

МЭА обвинило Россию в несоблюдении обязательств по сокращению добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

Фото: REUTERS

Россия по итогам апреля этого года не выполнила обязательства по сокращению объема добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, утверждает Международное энергетическое агентство (МЭА).

Как следует из отчета на сайте МЭА, в прошлом месяце объем добычи Россией черного золота остался на уровне марта, то есть 9,6 миллиона баррелей в сутки. По информации агентства, в марте добыча нефти российскими компаниями была сокращена только на 270 тысяч баррелей.

«Москва не выполнила объявленное ею сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки в полном объеме», – сказано в документе МЭА.

Напомним, в начале апреля вице-премьер России Александр Новак сообщил о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Ранее данная мера была заявлена только на март, несколько позже была продлена до июня.

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