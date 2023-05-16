В Совфеде поддержали предложение отменить указ 1954 года о передаче Крыма Украине Фото: Валерний Шарифуллин/ТАСС

Сенаторы Совета Федерации поддержали инициативу об отмене указа 1954 года, согласно которому Крым был передан Украинской ССР, сообщила член Совфеда Ольга Ковитиди.

«Я как сенатор поддерживаю данную инициативу. Я горжусь этим решением, считаю его справедливым и уверена, что придет время, когда это решение разделят не только в РФ, Белоруссии и странах ОДКБ, но и мировое сообщество», – сказала она в беседе с ТАСС.

По словам сенатора, нормативно-правовые акты о передаче Украине Крыма не имеют юридической силы, поскольку были приняты в рамках партийных решений, а не в соответствии с законодательством СССР.

Как писал сайт KP.RU, ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд РФ с просьбой отменить указ 1954 года о передаче полуострова Украинской ССР. Такое решение было принято на заседании президиума Госсовета Крыма, собщил он.

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