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НовостиЭкономика16 мая 2023 12:51

Нуждающихся студентов освободят от налогов

Госдума РФ приняла закон, освобождающий нуждающихся студентов от налогов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Нуждающихся студентов освободят от налогов

Нуждающихся студентов освободят от налогов

Фото: Анастасия Осипова

Государственная дума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, освобождающий от выплаты 13-проценттного налога студентов, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Галина Данчикова, уточнив, что к документу поступило пять поправок и все они приняты.

Сообщается, что данный закон внесла в парламент группа депутатов Госдумы, а также первый вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак.

Как отмечают авторы документа, дети из малообеспеченных семей, которые учатся в вузах, зачастую испытывают трудности с приобретением продуктов, одежды, а также канцелярских товаров.

«Имея невысокие стипендии, они ограничены в средствах, а в силу своей учебной занятости не могут устроиться на постоянную работу, чтобы иметь дополнительный доход», - сказано в пояснительной записке.

Напомним, накануне в Госдуме РФ предложили ввести для студентов скидку на коммунальные услуги.