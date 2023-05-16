Нуждающихся студентов освободят от налогов Фото: Анастасия Осипова

Государственная дума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, освобождающий от выплаты 13-проценттного налога студентов, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Галина Данчикова, уточнив, что к документу поступило пять поправок и все они приняты.

Сообщается, что данный закон внесла в парламент группа депутатов Госдумы, а также первый вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак.

Как отмечают авторы документа, дети из малообеспеченных семей, которые учатся в вузах, зачастую испытывают трудности с приобретением продуктов, одежды, а также канцелярских товаров.

«Имея невысокие стипендии, они ограничены в средствах, а в силу своей учебной занятости не могут устроиться на постоянную работу, чтобы иметь дополнительный доход», - сказано в пояснительной записке.

Напомним, накануне в Госдуме РФ предложили ввести для студентов скидку на коммунальные услуги.