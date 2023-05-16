Биржевая цена бензина Аи-95 достигла рекордных 60 068 рублей за тонну Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цена бензина Аи-95 в ходе торгов во вторник, 16 мая, обновила рекорд сентября 2021 года.

Согласно данным торгов на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), по состоянию на 15:00 мск тонна бензина Аи-95 стоила 60 608 рублей. Цена бензина Аи-92 выросла на 1,91% – до 52 282 рублей за тонну.

Летнее дизельное топливо подорожало на 0,45% и стоит 50 533 рубля за тонну. Кроме того, 8,47% прибавили в цене сжиженные углеводородные газы, подорожав до 28 868 рублей.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство энергетики России призвало нефтяные компании нарастить объем предложения бензина на бирже и обратить особенное внимание на марку АИ-95.

В ведомстве уверяют, что заметный рост биржевых цен никак не скажется на реальной стоимости бензина в рознице, так как начиная с 2023 года у независимых автозаправочных станций есть специальная маржа, благодаря которой рост цен бензина в рознице не превышает уровня инфляции.