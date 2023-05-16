МИД Украины заявил о вступлении страны в Центр НАТО по киберзащите Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев вступил в Центр НАТО по сотрудничеству в области киберзащиты (CCDCOE). Об этом во вторник, 16 мая, объявила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Сегодня в штаб-квартире Центра передового опыта совместной киберзащиты НАТО в Таллине официально поднят государственный флаг Украины, что знаменует официальное присоединение Украины к CCDCOE», - сказано в сообщении, опубликованном в Twitter украинского внешнеполитического ведомства.

МИД Украины также поблагодарил страны Центр НАТО по сотрудничеству в области киберзащиты за приглашение, выразив отдельную благодарность Эстонии за поддержку на пути к присоединению к CCDCOE.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве в Североатлантическом альянсе для Киева не будет иметь значения, если Украина не одержит победу в конфликте. Тем временем глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал о том, что вопрос вступления страны в блок будет решаться общим голосованием участников альянса, а не зависит от мнения генсека организации.

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