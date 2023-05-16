Минобороны Китая усилит военную подготовку на фоне закупки Тайванем вооружений у США Фото: REUTERS

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) усилит подготовку к военным действиям на фоне закупки Тайванем вооружений у Соединенных Штатов. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

«НОАК продолжает усиливать военную подготовку. Мы решительно сокрушим планы сепаратистов, относящихся к так называемому движению за независимость Тайваня, а также попытки вмешательства внешних сил», - заявил представитель военного ведомства, комментируя планы США предоставить Тайбэю оружие на 500 млн долларов.

Тань Кэфэй также заявил, что правящая на острове Демократическая прогрессивная партия заведет Тайвань в «глухой тупик» в своих попытках обособиться от материкового Китая, назвав также вопрос Тайваня красной линией в отношениях Пекина и Вашингтона.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай отработал маневры, которые были призваны окружить и сдержать Тайвань при необходимости.