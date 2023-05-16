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НовостиПолитика16 мая 2023 14:27

Около 60 % граждан Великобритании не поддерживают премьер-министра Риши Сунака

Поддержку премьеру выразил 31 % опрошенных британцев
Сергей КУДРИН
Около 60 % граждан Великобритании не поддерживают премьер-министра Риши Сунака

Около 60 % граждан Великобритании не поддерживают премьер-министра Риши Сунака

Фото: REUTERS

Результаты проведённого среди британцев опроса показывают, что действующий премьер-министр Великобритании Риши Сунак не нравится большинству избирателей. Его не поддерживают 59 % опрошенных подданных королевства, о чём сообщает аналитическая компания YouGov.

Свою поддержку Сунаку высказали только 31 % опрошенных британцев, что заметно отличается от результатов опросов октября 2022 года, когда премьер-министра поддерживали 43 % избирателей, которые были уверены в том, что он добьётся больших результатов.

Напомним, что Риши Сунак стал премьером Британии после отставки Бориса Джонсона в июле 2022 года, и скоропостижной отставки Лиз Трасс, которая продержалась на посту премьер-министра всего 50 дней.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Сунак планирует передать Киеву беспилотники дальнего действия и зенитно-ракетные комплексы. Многие британцы уже неоднократно призывали к тому чтобы остановить поставки оружия на Украину.