Небензя обвинил Запад в попытках подорвать безопасность в Центральной Азии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые страны Запада пытаются подорвать безопасность и стабильность в Центральной Азии, считает постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя.

«Вызывает особое беспокойство стремление некоторых западных стран подорвать стабильность и безопасность региона, ослабить его экономическое развитие, в том числе посредством санкционных угроз», – заявил он на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Как отметил дипломат, на Западе пытаются «неприкрыто навязывать свое видение картины мира, весьма далекое от миролюбивого». В это время Россия последовательно стараются создать в Центральной Азии «зону мира, доверия и сотрудничества».

Как писал сайт KP.RU, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нынешние отношения РФ со странами Центральной Азии строятся на принципах союзничества, стратегического партнерства, равноправия,взаимного уважения, дружбы и добрососедства.