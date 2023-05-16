Читатели «Гуаньча» призвали Макрона меньше общаться с Байденом после его слов о России и Китае Фото: REUTERS

Читатели китайского портала «Гуаньча» раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, после его слов о том, что Россия, якобы, стала «вассалом» Китая. По мнению пользователей из Поднебесной, Макрону стоило бы обратить внимание на то, что весь Евросоюз является вассалом США.

«Это Франция находится под диктатом Соединенных Штатов. Макрон! Умоляю тебя, поменьше общайся с Байденом. Это же шизофрения», - пишет Ху Чуньлань.

Другой пользователь, с ником Old_Ark, написал, что точка зрения Макрона напрямую зависит от его положения, так как Европа во всём вынуждена прислушиваться к мнению Вашингтона. Отсюда проистекает то, что любые партнёрские отношения во Франции видят как зависимость.

Многие читатели портала указали и на то, что Россия и Китай не строят между собой военные базы, и находятся в хороших, добрососедских отношениях, в отличие от США, которые выставляют военный контингент прямо в домах своих «братьев меньших».

Конечной мыслью китайцев, с в которой сошлось множество комментаторов, стало то, что в Европе никак не могут осознать, что в мире есть всего три страны с реальной независимостью - Китай, Россия и США.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в МИД России также прокомментировали высказывания Макрона о якобы зависимости РФ от Китая.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Коц: ВСУ будут бить по флангам, чтобы попытаться взять в окружение сам Артемовск (подробнее)